بوفال : حاليلوزيتش طلب مني هذه الأشياء لمساعدة المنتخب

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الدولي المغربي سفيان بوفال سعادته بالمستويات الجيدة التي قدمها مع المنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وقال بوفال في تصريح صحافي :”المدرب وحيد حاليلوزيتش طلب مني أن أكون أكثر فعالية في الخط الهجومي وهذا أمر طبيعي لمساعدة المنتخب”.

وتابع :”الحمد لله لأنني توفقت في تقديم الإضافة، وأتمنى أن استمر على نفس النسق من خلال منح الإضافة خلال المباراة القادمة”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0