بوفال : حاليلوزيتش طلب مني هذه الأشياء لمساعدة المنتخب
هبة بريس - القسم الرياضي
أكد الدولي المغربي سفيان بوفال سعادته بالمستويات الجيدة التي قدمها مع المنتخب الوطني المغربي في كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.
وقال بوفال في تصريح صحافي :”المدرب وحيد حاليلوزيتش طلب مني أن أكون أكثر فعالية في الخط الهجومي وهذا أمر طبيعي لمساعدة المنتخب”.
وتابع :”الحمد لله لأنني توفقت في تقديم الإضافة، وأتمنى أن استمر على نفس النسق من خلال منح الإضافة خلال المباراة القادمة”.
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تعليق واحد
نتمنى لك النجاح . لاعب عالمي ذو تقنيات كروية عالية لكن ارجو ان لا يتكرر خطأك في المقابلة ضد مصر وهو الانانية في الاستيلاء على الكرة . يجب مشاركة المرة مع زملائك الا استثناء