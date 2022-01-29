حاليلوزيتش”نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور أكثر”
وحيد حاليلوزيتش

خاليلوزيتش: منتخب مصر يلعب جيدا ومباراة الغد ستكون قوية

2022-01-29 / 2:50 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش صعوبة المهمة التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره المصري، غدا الأحد، ضمن ربع نهائي كأس أفريقيا الكاميرون 2021.

وأوضح وحيد في تصريح له قبيل المباراة :”المباراة ستلعب على جزئيات صغيرة وستكون تكتيكية أكثر، المنتخب المغربي صحيح أنه أكثر استحواذا على الكرة لكن المنتخب المصري يلعب جيدا ومنظم بشكل جيد. ستكون مباراة قوية”.

وتابع :”المباراة ستكون عبارة عن معركة تكتيكية. منتخب مصر لديه تجربة كبيرة. من جانبنا المباريات التي لعبناها لحدود الساعة تمكنا خلالها من العودة بقوة بعد تلقينا للهدف الأول، أعد أن خط هجومنا سيكون أكثر فعالية”.

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