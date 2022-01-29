ليس حكيمي.. مدرب المنتخب المصري السابق يحدد أخطر لاعب مغربي

2022-01-29 / 1:23 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد حماده صدقي، المدرب السابق للمنتخب المصري، أنه لا يفضل إشراك مهند لاشين لاعب خط الوسط أساسيا في تشكيلة منتخب “الفراعنة” لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال صدقي عبر برنامج تلفزيوني في قناة “المحور” إن مهند لم يلعب منذ بداية البطولة ومن الأفضل عدم البدء به موضحا أن الأفضل أن يلعب أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيغيه على حساب حمدي فتحي الأقرب للغياب للإصابة.

وأشار إلى أن سفيان بوفال أفضل لاعب في منتخب المغرب ويجب عدم منحه أي مساحات للتحرك خلف الظهير الأيمن.

ويلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره منتخب أسود الأطلسي عند السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة مساء غد الأحد ضمن مواجهات دور ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بعد أن تغلب المنتخب المصري على كوت ديفوار بركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

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‫2 تعليقات

  2. كنت أنتظر وقت المقابلة حسب توقيت المغرب فإذا بي أجد الوقت حسب توقيت موسكو ومكة ،ما علاقة التوقيت بتوقيت المملكة المغربية؟

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