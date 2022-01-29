المقرئ أبو زيد يتهم إسرائيل باختفاء النحل في المغرب
هبة بريس - الرباط
قال البرلماني السابق عن حزب “العدالة والتنمية” أبو زيد الإدريسي، إن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف الإدريسي في تصريحات له عبر مقطع فيديو، أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة، معتبرا أن هذا القطاع هو أول ما دُمر في مصر بعد التطبيع.
وتابع “أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل”.
هذا وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية “الاونسا”، قد بدأ التحري في ظاهرة اختفاء طوائف النحل عند بعض المربين في بعض المناطق بالمملكة
ما رأيك؟
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6 تعليقات
ممكن جداً
ممكن جداً …
الشيخ والعالم ابو زيد هو من تكبد اصحاب البطيخ الاحمر خساءر فادحة عندما ادعى أنه ملوث ومصاب بجراثيم ومكروبات. عالم بالسليقة والفطرة. لا حول ولا قوة إلا بالله
هل عندك دلائل تتبت تورط إسرائيل ؟؟ أم دائماً بدل إن نجتهد لمعرفة الأسباب نتهم الغير وننام . “وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ “
كل شيء ممكن مع هذا الكيان الغاشم. كأن التعليقات السابقة تدافع على إسرائيل المسكينة البريئة. إسرائيل ستبقى كيان غاشم مستبد ملعون إلى آخر الزمن.
ههه اولا لمذا انتضرت اسرائيل حتى تم التطبيع لكي تقضي على اسطول النحل فين كانت شحال هادي و ثانيا مشكلة النحل ظاهرة عالمية لا تخص المغرب وحده بل كذلك اسرائيل و امريكا … الله اهديكم