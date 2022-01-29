المقرئ أبو زيد يتهم إسرائيل باختفاء النحل في المغرب

هبة بريس - الرباط

قال البرلماني السابق عن حزب “العدالة والتنمية” أبو زيد الإدريسي، إن سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف الإدريسي في تصريحات له عبر مقطع فيديو، أن قطاع النحل هو الأكثر هشاشة في كل مجالات الزراعة، معتبرا أن هذا القطاع هو أول ما دُمر في مصر بعد التطبيع.

وتابع “أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل”.

هذا وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية “الاونسا”، قد بدأ التحري في ظاهرة اختفاء طوائف النحل عند بعض المربين في بعض المناطق بالمملكة

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