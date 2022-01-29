الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.. إصابة 36 مشاركا بكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين ،اليوم السبت، ثبوت إصابة 36 مشاركا في الأولمبياد بفيروس “كورونا”.

وذكرت اللجنة أن 29 شخصا من الوافدين، ثبتت إصابتهم بفيروس « كورونا » فور وصولهم إلى المطار، من بينهم 19 رياضيا أو أعضاء بفرقهم.

كما تم اكتشاف سبع إصابات بالفيروس من بين هؤلاء المتواجدين بالفعل بالقاعة الأولمبية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ظل قواعد صارمة لمكافحة فيروس « كورونا » مما يعني أن كل المشاركين من الرياضيين، وحتى الصحفيين، معزولون تماما عن الشعب الصيني.

ولكي يتم اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن، يخضع كل مشارك في القاعة الأولمبية لاختبار « بي.سي.آر » بشكل يومي.

وخلال الأسابيع الأخيرة فرضت السلطات الصينية إغلاقا على العديد من المدن ،التي يوجد فيها الملايين من السكان.

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