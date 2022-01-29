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وزارة التشغيل تطلق جائزة “المساواة المهنية”

2022-01-29 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه تقرر فتح باب الترشيح لنيل جائزة “المساواة المهنية” في نسختها السادسة إلى غاية 04 مارس 2022.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الجائزة تهدف إلى مكافأة المقاولات التي تميزت في مجال المساواة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بتطوير ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، وكذا في عمليات تدبير الموارد البشرية.

كما تروم هذه الجائزة، التي تندرج في إطار النهوض ببعد المساواة المهنية وبالحقوق الأساسية للمرأة في العمل، تمكين المقاولات من التموقع كجهات فاعلة في تحقيق أهداف المساواة المهنية بين الجنسين في القطاع الخاص بالمغرب؛ وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين المقاولات في مجال المساواة المهنية.

وأضاف البلاغ أنه ولهذه الغاية، فإن عملية تلقي طلبات الترشيح لنيل جائزة “المساواة المهنية”، برسم سنة 2021، قد انطلقت ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن فتح باب الترشيح إلى غاية 04 مارس 2022.

وذكر بأن الاختيار سينصب على المقاولات التي ستثبت احترامها للمعايير المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المقاولة في مجال التشغيل، وظروف العمل، والتكوين المستمر، بالإضافة إلى اشراكها للمرأة في الهيئات التمثيلية بالمقاولة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المقاولات الاخرى المرشحة، والتي ستستجيب لشروط الاستحقاق المحددة سلفا في هذا الصدد، ستحظى بنيل جائزة المساواة المهنية، وشهادات “التميز في المساواة المهنية” وكذا شهادات “التشجيع”.

وأشار الى أنه ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الإعلان والدليل المرجعي للمساطر المنشورين بالموقع الالكتروني للوزارة https://www.miepeec.gov.ma/trophee

ودعت الوزارة ، بهذه المناسبة، كافة المقاولات إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.

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