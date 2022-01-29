إحاطة من السفارة السعودية إلى رعاياها في المغرب

هبة بريس

أحاطت السفارة السعودية لدى الرباط، جميع المواطنين السعوديين، بموعد إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وعلى حسابها في “تويتر”، نشرت السفارة السعودية لدى المغرب “تنويها”، قالت فيه: “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية إحاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضع الوبائي بالمغرب، ولمواكبة عملية تطبيق هذا القرار”.

وأضافت السفارة: “تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخادها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا”.

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