سحب ترشيح ” أبوزيد” ولشكر وطارق سلام في التباري على الكتابة الأولى

هبة بريس _ ع بركة

قرر اعضاء لجنة التأهيل الوطنية المجتمعين في إطار المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بتاريخ 28، 29 و30 يناير الجاري، سحب أسماء كل من عبد الكريم بنعتيق، محمد بوبكري، وشقران أمام، نظرا لسحب ترشيحاتهم، كما قررت اللجنة ايضا سحب اسم حسناء أبو زيد، وعبد المجيد مومر لعدم حضورهما أشغال المؤتمر.

ومن جهة اخرى قررت اللجنة الاحتفاظ بترشيح كل من طارق سلام وإدريس لشكر للتباري من اجل منصب الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية.

ونقدم للقراء تقرير لجنة التأهيل:

محضر اجتماع لجنة التأهيل

بوزنيقة، 28 يناير 2022

إن أعضاء لجنة التأهيل الوطنية؛

المجتمعين في إطار المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد بتاريخ 28، 29 و30 يناير 2022؛

قد عقدوا في البداية اجتماعا مع الكاتب الأول الذي سلمهم مجموعَ الترشيحات التي تلقاها بخصوص الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ورغم تنوع أشكال تقديم الترشيحات والأساليب التي تمت بها، فإن الكاتب الأول حرص على تسليمها كاملة. ويتعلق الأر بكل من السيدة والسادة: عبد الكريم بنعتيق، حسناء أبو زيد، طارق سلام، شقران أمام، محمد بوبكري، وعبد المجيد مومر.

وقد أوصى الكاتب الأول بضرورة اعتماد الليونة في تطبيق شروط الترشيح للكتابة الأولى بما يخدم انفتاح المؤتمر على كل الترشيحات، وخاصة من ذلك تأكيد ما سبق أن صرح به من ضرورة منح صفة مؤتمر لكل المترشحين.

وعلى إثر مصادقة المؤتمر على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، تلقت لجنة التأهيل الوطنية ترشح إدريس لشكر في شكل ملف مُتكامل.

وبعد ذلك، اجتمعت لجنة التأهيل الوطنية لتدارس الملفات، حيث وقفت في البداية على كون الترشيحات مقسمة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى، قدمت ترشيحها بطريقة رسمية عن طريق مراسلة الكاتب الأول، أو تقديمها مباشرة لرئاسة المؤتمر، ويتعلق الأمر بكب من: عبد الكريم بنعتيق، حسناء أبو زيد، شقران أمام وإدريس لشكر.

المجموعة الثانية، قدمت ترشيحها عن طريق تطبيق الواتساب، ويتعلق الأر بكل من محمد بوبكري، طارق سلام، وعبد المجيد مومر.

وبعد التداول في كل ملف على حده، خلُصَت اللجنة إلى ما يلي:

أولا: بخصوص ترشيح عبد الكريم بنعتيق

تأكدت اللجنة من توفر شروط الترشيح كما هي منصوص عليها في قوانين الحزب، فقامت بالتواصل معه بخصوص ما تم تداوله بمخلف وسال الإعلام حول سحبه لترشيحه، حيث أكد لها ذلك،

وعليه قامت اللجنة بسحب اسم عبد الكريم بنعتيق من لائحة الترشيحات.

ثانيا: بخصوص ترشيح حسناء أو زيد

تبين للجنة أنه، رغم توفر بعض الشروط دون عيرها؛

ورغم ما سبق أن صرح به الكاتب الأول بمنح صفة مؤتمر لكل المترشحات والمترشحين؛

وبعد تصفح لوائح الحاضرات والحاضرين للمؤتمر بمختلف المنصات؛

تبين أنها لم تحضر لمواكبة أشغال المؤتمر؛

وعليه، يتعين سحب اسم حسناء أبو زيد من لائحة الترشيحات.

ثالثا: بخصوص ترشيح محمد بوبكري

تَبَين لأعضاء لجنة التأهيل الوطنية، أن المعني لم يُقدم طلبا للترشيح بالمعنى المتعارف عليه، ولكن مجرد مراسلة عبر تطبيق الواتساب، أعْقَبَها بإبلاغ الكاتب الأول ورشيس المجلس الوطني شفويا.

ورغم أن المرشح يكتسب صفة مؤتمر، فإن تصفح لوائح الحاضرات والحاضرون بمختلف المنصات بينت أنه لم يحضر لمواكبة أشغال المؤتمر.

وقد تم التواصل معه، حيث صرح بسحب ترشيحه.

وعليه يتعين سحب اسم محمد بوبكري من لائحة الترشيحات.

رابعا: بخصوص ترشيح طارق سلام

إن اللجنة اعتبرت أن المرشح تتوفر لديه كافة الشروط المطلوبة لاعتماد ترشيحه، رغم أنه تم التوصل بالترشح عر تطبيق الواتساب فقط.

كما أن اللجنة، وقفت عند مواكبته لإشغال المؤتمر بالشكل الذي يُبين رغبته في تأكيد ترشيحه.

لذا، فإن اللجنة احتفظت باسم طارق سلام ضمن لائحة المرشحين.

خامسا: بخصوص ترشيح شقران أمام

تبين للجنة توفر الشروط المطلوبة لقبول ترشحه الذي تأكد من خلال حضوره لمتابعة أشغال المؤتمر الوطني.

وقد تم التواصل معه حيث صرح أنه يسحب ترشيحه.

وعليه، قامت اللجنة بسحب اسم شقران امام من لائحة الترشيحات.

سادسا: بخصوص تشيح عبد المجيد مومر

وقفت اللجنة على ترشحه عن طريق تطبيق الواتساب دون إرفاق ذلك بأي ملف أو وثيقة؛

ونظرا لعدم توفر الروط المطلوبة لقبول ترشيحه÷

فإن اللجنة تسحب اسم عبد المحيد مومر من لائحة المرشحين.

سابعا: بخصوص ترشيح إدريس لشكر

وقفت اللجنة عند الملف المتكامل الذي قدمه للترشح للكتابة الأولى، والذي يتبين منه أن كل الشروط المطلوبة لقبول الترشيح متوفرة، مما يسمح بتسجيل اسمه ضمن لائحة المترشحين المقبولين.

لكل هذه الأسباب؛

وبعد التداول في كل ملف على حده؛

فإن لجنة التأهيل الوطنية، توصي بما يلي:

المصادقة على محضر لجنة التن يتم أهيل الوطنية، الذي خلص إلى ما يلي:

أولا: سحب أسماء كل من عبد الكريم بنعتيق، محمد بوبكري، وشقران أمام، نظرا لسحب ترشيحاتهم؛

ثانيا: سحب اسم حسناء أبو زيد، وعبد المجيد مومر؛

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