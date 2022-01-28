مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، خبر العثور على جثتين لشقيقتين داخل حمام بإحدى المنازل بمدينة سطات اليوم الجمعة، مما استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على أسباب الوفاة.

المعلومات الأولية حسب ذات المصادر، تشير إلى أن الشقيقتين كانتا بصدد الاستحمام بمنزل شقيقتهما، مما يرجح كفة اختناقهما بغاز البوتان لتبقى التحقيقات المتواصلة من قبل المصالح الأمنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة وبناء على تقارير التشريح الطبي، كفيلة لمعرفة الأسباب الرئيسية للوفاة.

وأوردت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت بين صفوف الاجهزة الامنية والسلطات المحلية، بعد انتشار الخبر، تلاه نقل الجثتين صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات قصد عرضهما على طبيب التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما حجت حشود المواطنين بمحيط المكان وسط موجة حزن وأسى عميقين بين صفوف أقارب الهالكتين.

ويشار، ان العديد من المواطنين في اتصالات متكررة بهبة بريس، طالبوا السلطات الاقليمية بالتفكير في صيغة جديدة تتعلق بضرورة انشاء وتثبيت مكتب قار داخل مستشفى الحسن الثاني بسطات، يضم كافة ممثلي المصالح المعنية بتسليم الوثائق الادارية المتعلقة بالشخص المتوفي انسجاما مع مبادى تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، حيث يجد العديد من المواطنين من أقارب المتوفين خاصة الذين ينحدرون من مدن مختلفة، صعوبة بالغة في التنقل بين مختلف الادارات العمومية لاعداد مختلف الوثائق المتعلقة بالشخص المتوفي قبل استلام جثته لدفنها.

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