مأساة بسطات …وفاة شقيقتين داخل حمام منزلي
علمت هبة بريس من مصادرها، خبر العثور على جثتين لشقيقتين داخل حمام بإحدى المنازل بمدينة سطات اليوم الجمعة، مما استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على أسباب الوفاة.
المعلومات الأولية حسب ذات المصادر، تشير إلى أن الشقيقتين كانتا بصدد الاستحمام بمنزل شقيقتهما، مما يرجح كفة اختناقهما بغاز البوتان لتبقى التحقيقات المتواصلة من قبل المصالح الأمنية تحت اشراف النيابة العامة المختصة وبناء على تقارير التشريح الطبي، كفيلة لمعرفة الأسباب الرئيسية للوفاة.
وأوردت مصادرنا، أن حالة من الاستنفار سادت بين صفوف الاجهزة الامنية والسلطات المحلية، بعد انتشار الخبر، تلاه نقل الجثتين صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات قصد عرضهما على طبيب التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، فيما حجت حشود المواطنين بمحيط المكان وسط موجة حزن وأسى عميقين بين صفوف أقارب الهالكتين.
ويشار، ان العديد من المواطنين في اتصالات متكررة بهبة بريس، طالبوا السلطات الاقليمية بالتفكير في صيغة جديدة تتعلق بضرورة انشاء وتثبيت مكتب قار داخل مستشفى الحسن الثاني بسطات، يضم كافة ممثلي المصالح المعنية بتسليم الوثائق الادارية المتعلقة بالشخص المتوفي انسجاما مع مبادى تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين، حيث يجد العديد من المواطنين من أقارب المتوفين خاصة الذين ينحدرون من مدن مختلفة، صعوبة بالغة في التنقل بين مختلف الادارات العمومية لاعداد مختلف الوثائق المتعلقة بالشخص المتوفي قبل استلام جثته لدفنها.
20 تعليقات
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.فراقهما صعب جداً بالنسبة لوالديها وبالاخص في انين واحد إن لله وإن إليه راجعون…
يجب الحيطة والحذر من حمام المنزلي الذي يستعمل بالغاز فهو أخطر مايكون… اللهم ارحمهما واغفر لهما واعطي الصبر والسلوان لدويهم إن لله وإن إليه راجعون…
تغمد الله أروح الفقيدين واسكنهما فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
الله اكبر شقيقين في نفس الوقت إنه أمر صعب جداً بالنسبة لوالديها على فراقهما .. اللهم اغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة يآرب…
يجب على الحكومة أن تمنع بيع السخان الغازي وذالك لحماية أرواح المواطنين.حتى لاتسبب كارثة لا يحمد عقباه ..كما فعل السخان الغازي بهؤلاء الإخوة التي ذهبوا ضحية … إن لله وإن إليه راجعون..
أنتم تعرفون ان غاز اوكسيد الكاربون سام إذا اخذناها عملية علمية.فهو عملية احتراق غير كامل وذلك طريقة وضع السخان الغازي في مكان تقل فيه التهوية…..ولكن موت هؤلاء الشبين كان قدر الله ونعم بالله العلي العظيم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمد الله أروح الفقيدين واسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
حدث مؤلم جدا ..لقد أثر موتهما على المواطنين وخلف حزنا عميقا في نفوس المغاربة.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
اظن أن تسرب الغاز مع الماء فكرة خاطئة كما يضنونها أغلبية الناس ولكن السبب الرئيسي في وفاة هؤلاء الشابين هو رائحة الغاز والله أعلم… اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنه يآرب…
كانت بعد خورجهما من الحمام مباشرة فتح النوافذ وانقادهما باسعافات أولية لتفادي هذه الكارثة الكبرى… إن لله وإن إليه راجعون…
اللهم تبتهم عن السؤال نكير ومنكر يآرب وعزاؤنا واحد إن لله وإن إليه راجعون وكل نفس ذائقه الموت..
اللهم الهم اهلهما الصبر والسلوان وتغمدهما الله برحمته الواسعة إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
يجب وضع السخان الغازي في مكان فيه تهوية جيدة …كما يجب مراقبة مشددة للقنينة الغاز لتجنب حدوث حادثة لايحمد عقباها.. يجب الحيطة والحذر.. هذآ كان قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون..
ربما قلة الاوكسجين في المكان الذي كا يتواجدوا فيه هو المسبب لوفاتهما…اللهم اجعلهما في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد إن لله وإن إليه راجعون …لقد تألمنا لهذا المصاب الجلل.. اللهم صبر دويهم وعائلتهم وتغمد الله ارواحهم الطاهرة برحمته الواسعة إنك سميع مجيب الدعاء يآرب..
اللهم اجعلهم مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
يجب الحيطة والحذر من سخان غاز لأن هناك العديد في المغرب ذهبوا ضحيته ..وفي راي عدم استعماله حتى نتجنب عواقبه….
قبل النوم يجب اغلاق قنينة الغاز من أجل سلامتكم..وكل ما اقوله في حق الضحايا هو إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقه الموت… وهذا قدر الله ونعم بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
موت شابين ينحدران من أسرة واحدة صعب جداً بالنسبة لوالديها وبالاخص هما الرابطان الاساسيان بينهما.. اللهم صبرهما على فراقهما؛واعطيهم الصبر والسلوان وتغمد الله فقيدين برحمته الواسعة إنك أنت السميع العليم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الموت بهذا الشكل وبالاخص فراق شخصين من نفس العائلة شيء صعب للغاية..وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون….