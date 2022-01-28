شرطة تازة تضع حدا لجانحين سرقا 15 منزلا ومتجرا

2022-01-28 / 10:59 مساءً
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هبة بريس _ ع المحياوي

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تازة، من إيقاف جانحين عمرهما 30 و 50 سنة ، سرقا 15 منزلا ومتجرا، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وجاءت عملية الإيقاف, إثر أبحاث فتحتها العناصر الامنية بعد وقوع سرقات مختلفة بالكسر والتسلق واستعمال مفاتيح مزورة، فاقت 34 سرقة، ما اضطر العناصر الأمنية لضرب حراسة سرية مكنت من ضبطهما متلبسين في عملية سرقة
المتهم الأول عمره 50 سنة ويقطن بدوار مجاور لمدينة تازة، تم حجز بحوزته 25 مفتاحا مزورا يستعملها في فتح أبواب محلات تجارية ومنازل، بعد ضبطه متلبسا بسرقة منزل مهاجر بالخارج في حي الأمل، وبحوزته اواني مسروقة، فيما المتهم الثاني الذي ينحدر من فاس ضبط بحوزته 30 مفتاحا مزورا أثناء إيقافه متلبسا بسرقة منزل بحي السلام.

المشتبه فيهما اعترفا بالمنسوب إليهما بتنفيذ 15 سرقة من أصل 34 سرقة مسجلة بالمدينة همت متاجرا ومنازلا

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تعليق واحد

  1. وصل الحد الى هذا العدد الكبير من السرقات ليتم الاعتقال، هناك حلقة مفقودة في عمل الشرطة في هذه المنطقة.لو كان ذلك في دولة أوروبية لتم البحث، التحقيق ثم توزيع الجزاءات على المقصرين لأن اجورهم من عرق جبين تلك الساكنة.

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