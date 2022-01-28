طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
1
هبة بريس _ طنجة

شب مساء اليوم الجمعة 28 يناير حريق مهول بغابة مديونة بمدينة طنجة حيث أتت السنة النيران على عشرات الاشجار .

وقد ساهمت الرياح القوية التي تشهدها مدينة طنجة منذ صباح اليوم في تطاير السنة النيران ما ساهم في اتساع رقعة الحريق الذي كاد ان ينتقل الى مساحة غابوية اكبر لولا تدخل عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة .

واستنفر الحريق السلطات ومعها عناصر الاطفاء التي سارعت الى عين المكان بوسائلها اللوجيستيكية حيث تم اخماد الحريق في انتظار جرد الخسائر .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.3 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-29 / 5:31 مساءً
Photo of تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 4154 إصابة و28 وفاة جديدة بكورونا

2022-01-29 / 4:51 مساءً
Photo of صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

صيادلة المغرب يفضحون مغالطات اعلام الجارة حول أزمة الأدوية

2022-01-29 / 4:32 مساءً
Photo of بعد طول انتظار.. ايت الطالب يفتتح المركز الاستشفائي الإقليمي بالدريوش

بعد طول انتظار.. ايت الطالب يفتتح المركز الاستشفائي الإقليمي…

2022-01-29 / 3:40 مساءً
Photo of المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

المحمدية : فتاة “تشرمل” وجه صديقتها

2022-01-29 / 1:58 مساءً
Photo of المقرئ أبو زيد يتهم إسرائيل باختفاء النحل في المغرب

المقرئ أبو زيد يتهم إسرائيل باختفاء النحل في المغرب

2022-01-29 / 12:47 مساءً
Photo of أكادير- إداوتنان.. صديقي يزور مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية

أكادير- إداوتنان.. صديقي يزور مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية…

2022-01-29 / 10:55 صباحًا
Photo of ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يطالبون بالانصاف

ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يطالبون بالانصاف

2022-01-29 / 10:30 صباحًا
Photo of الاختبار التشخيصي المغربي الصنع لداء السل سيمكن من مكافحة العدوى بفعالية

الاختبار التشخيصي المغربي الصنع لداء السل سيمكن من مكافحة…

2022-01-29 / 8:00 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان وأفورار

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان…

2022-01-29 / 7:30 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق