طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

شب مساء اليوم الجمعة 28 يناير حريق مهول بغابة مديونة بمدينة طنجة حيث أتت السنة النيران على عشرات الاشجار .

وقد ساهمت الرياح القوية التي تشهدها مدينة طنجة منذ صباح اليوم في تطاير السنة النيران ما ساهم في اتساع رقعة الحريق الذي كاد ان ينتقل الى مساحة غابوية اكبر لولا تدخل عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة .

واستنفر الحريق السلطات ومعها عناصر الاطفاء التي سارعت الى عين المكان بوسائلها اللوجيستيكية حيث تم اخماد الحريق في انتظار جرد الخسائر .

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