الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال.

ومما جاء في البرقية ” علمنا بعميق التأثر بوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان القدير المرحوم عبد اللطيف هلال، تغمده الله تعالى بواسع رحمته ومرضاته”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة الفقيد، ولكافة أهله وذويه، ولأسرته الفنية الكبيرة، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل هذا الفنان المبدع الحميد الخصال، والذي يعد أحد رواد التمثيل المسرحي بالمغرب، حيث أثرى الخزانة الفنية الوطنية بأعمال متميزة سواء على مستوى المسرح أو التلفزيون أو السينما.

وأضاف الملك “وإننا لنشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، ضارعين إليه عز وجل أن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم المبرور الجزاء الأوفى عما أسداه من جليل الخدمات لفنه ولوطنه، ويمطر عليه شآبيب الرحمة والغفران، ويسكنه فسيح الجنان”.

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