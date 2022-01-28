الموت يخطف رئيسة إتحاد كاتبات المغرب

2022-01-28 / 9:38 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، عن وفاة رئيسة إتحاد كاتبات المغرب “عزيزة يحضيه عمر” مساء اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، بعد وعكة صحية ألمت بها.

وتناول عدد من الأدباء عبر صفحاتهم الفايسبوكية ، خبر وفاة الكاتبةو الإعلامية رئيسة اتحاد كاتبات المغرب، ابنة طانطان، عزيزة يحضيه عمر شقواري.

وتفاعل الكثير في المغرب وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وفاة عزيزة يحضيه عمر رئيسة اتحاد كاتبات المغرب ، معتبرين فقدانها خسارة المشهد الثقافي الادبي المغربي

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‫2 تعليقات

  2. رحمها الله واسكنها فسيح جناته، انا لله وانا اليه راجعون. دة.امينة جبران استاذة جامعية سابقا بكلية الحقوق مراكش وسطات.

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