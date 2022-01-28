أوكرانيا تعلن وصول طائرة أمريكية تحمل 81 طنا من الذخيرة

2022-01-28 / 9:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرة أمريكية رابعة تحمل 81 طنا من الذخيرة وصلت إلى بلاده، وأن كييف تنتظر المزيد

وكتب على “تويتر”: “هذه المرة سلمت الطائرة الرابعة 81 طنا من الذخيرة من عيارات مختلفة لأوكرانيا. في الأسبوع المقبل، ننتظر الطائرة القادمة من الولايات المتحدة بمساعدة عسكرية تقنية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا

وسلمت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي 79 طنا من الذخائر والأسلحة لأوكرانيا، بما فيها 300 صاروخ “جافلين” المضادة للدروع.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الحكومة الأوكرانية تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت 4 منها قد وصلت إلى كييف.

ونقلت وكالة “RBC – أوكرانيا” الجمعة عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن “واشنطن شرعت في تقديم مساعدات مادية وتقنية عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار ستنقلها 45 طائرة”.

وأشارت إلى أن “هذه المساعدات تشمل أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع وكميات من الذخيرة”.

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