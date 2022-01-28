السجن 4 سنوات لجنرال جزائري متقاعد بتهمة إضعاف معنويات الجيش

هبة بريس _ متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الخميس، حكما بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق اللواء السابق علي غديري، وذلك بعد إدانته بتهمة ” المساهمة في إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”.

وقالت محاميته، نبيلة سليمي، في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، إن علي غديري أدين بـ 4 سنوات حبسا، وأشارت إلى أن النيابة العامة التمست 10 سنوات حبسا نافذا بحق المترشح السابق لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.

وكانت المحكمة الابتدائية، أدانت علي غديري بـ 4 سنوات حبسا نافذا بنفس التهمة.

وأودع غديري في السجن في يونيو 2019، عقب نشره مقالات وإجراء حوارات في الصحافة المحلية، من بينها رسالة للرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، تطرق فيها إلى دور الجيش في تلك المرحلة التي سبقت الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019.

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