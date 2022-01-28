تونس.. القبض على فتاة كانت تنوي تنفيذ عملية انتحارية بمناطق سياحية

هبة بريس _ وكالات

ألقت الشرطة التونسية القبض على فتاة، بمطار قرطاج، كانت تخطط للقيام بعملية إرهابية، وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، صدر الجمعة.

وقال بيان للداخلية التونسية إن الفتاة كانت قادمة من تركيا.

وجاء في البيان إنه إثر وروود أنباء عن “اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية ببلادنا، بعد رجوعها من سوريا حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّت تدريبات (..) تم القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 جانفي (يناير) 2022، قادمة من تركيا”.

ويضيف البيان، أن المعنية التحقت بتركيا خلال صيف 2020 لتنتقل خلال سنة 2021 إلى سوريا بمساعدة شخص (سوري الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقّي تدريبات بغاية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.

البيان كشف في السياق بأنه بعد “تعميق التحريات معها” تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية بإحدى المناطق السياحية في تونس وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية “كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف” وفق البيان.

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