واشنطن تُعلن إرسال أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح كورونا إلى المغرب

هبة بريس _ الرباط

قال موقع صوت امريكا ان البيت الأبيض اعلن في بلاغ له، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتبرع بأكثر من مليوني جرعة لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا لكل من المغرب وكينيا .

وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستُرسل إلى المملكة المغربية مليون و599 ألف و390 جرعة من لقاح فايزر،

بالمقابل ستُرسل إلى كينيا 517 آلاف و140 جرعة من ذات اللقاح، وهو ما سيرفع عدد الجرعات التي تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية لبلدان العالم إلى 400 مليون جرعة.

و سبق أن توصل المغرب بشحنتين في السابق من الولايات المتحدة عبر مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

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