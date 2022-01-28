اسبانيول : العلاقات الاسبانية المغربية دخلت ” دوامة من التدهور “

هبة بريس _ الرباط

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية في “دوامة من التدهور”، وفق ما نقلت صحيفة عن مصادر دبلوماسية مقربة من رئيس الوزارء الإسباني، بيدرو سانشيز،.

ونقلت صحيفة “إسبانيول” الإسبانية أن مدريد تدرك أن كل ما طرأ من تحسن في العلاقات مع المغرب منذ قدوم وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دخل في “دوامة من التدهور” في الوقت الحالي.

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادرها إن المغرب غير موقفه الشهر الماضي بشأن عودة العلاقات، فيما تعقد تحركات أخرى على الساحة الدولية ما بدا وكأنه “تقدم بطيئ ولكن أكيد” نحو حل الأزمة.

ولم تكشف الصحيفة عن هذه التحركات الدولية، لكنها قالت إن مدريد جمدت الاتفاقات التي تجمعها مع الرباط على حدود سبتة ومليلية.

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