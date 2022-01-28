اسبانيول : العلاقات الاسبانية المغربية دخلت ” دوامة من التدهور “

2022-01-28 / 6:58 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

دخلت العلاقات المغربية الإسبانية في “دوامة من التدهور”، وفق ما نقلت صحيفة عن مصادر دبلوماسية مقربة من رئيس الوزارء الإسباني، بيدرو سانشيز،.

ونقلت صحيفة “إسبانيول” الإسبانية أن مدريد تدرك أن كل ما طرأ من تحسن في العلاقات مع المغرب منذ قدوم وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دخل في “دوامة من التدهور” في الوقت الحالي.

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادرها إن المغرب غير موقفه الشهر الماضي بشأن عودة العلاقات، فيما تعقد تحركات أخرى على الساحة الدولية ما بدا وكأنه “تقدم بطيئ ولكن أكيد” نحو حل الأزمة.

ولم تكشف الصحيفة عن هذه التحركات الدولية، لكنها قالت إن مدريد جمدت الاتفاقات التي تجمعها مع الرباط على حدود سبتة ومليلية.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تعلن وصول طائرة أمريكية تحمل 81 طنا من الذخيرة

أوكرانيا تعلن وصول طائرة أمريكية تحمل 81 طنا من…

2022-01-28 / 9:06 مساءً
Photo of انتشار ظاهرة الباعة الجائلين تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

انتشار ظاهرة الباعة الجائلين تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

2022-01-28 / 8:49 مساءً
Photo of السجن 4 سنوات لجنرال جزائري متقاعد بتهمة إضعاف معنويات الجيش

السجن 4 سنوات لجنرال جزائري متقاعد بتهمة إضعاف معنويات…

2022-01-28 / 8:37 مساءً
Photo of المغرب يتفوق على إسبانيا في تصدير الطماطم إلى المملكة المتحدة

المغرب يتفوق على إسبانيا في تصدير الطماطم إلى المملكة…

2022-01-28 / 8:22 مساءً
Photo of 95، 7 مليار درهم قيمة ميزانية صندوق تمويل الطرق خلال

95، 7 مليار درهم قيمة ميزانية صندوق تمويل الطرق…

2022-01-28 / 7:56 مساءً
Photo of عائلات متطرفين مغاربة تجدد المطالبة بإجلائهم

عائلات متطرفين مغاربة تجدد المطالبة بإجلائهم

2022-01-28 / 7:34 مساءً
Photo of تونس.. القبض على فتاة كانت تنوي تنفيذ عملية انتحارية بمناطق سياحية

تونس.. القبض على فتاة كانت تنوي تنفيذ عملية انتحارية…

2022-01-28 / 7:20 مساءً
Photo of واشنطن تُعلن إرسال أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح كورونا إلى المغرب

واشنطن تُعلن إرسال أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح…

2022-01-28 / 7:10 مساءً
Photo of اقتطاعات من الأجور تغضب اساتذة التعاقد

اقتطاعات من الأجور تغضب اساتذة التعاقد

2022-01-28 / 6:41 مساءً
Photo of موازاة و ذكرى ميلادها …كريستيانو يزين برج خليفة بصور خطيبته جورجينا

موازاة و ذكرى ميلادها …كريستيانو يزين برج خليفة بصور…

2022-01-28 / 6:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق