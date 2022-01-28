في الصورة شكيب بنموسى

اقتطاعات من الأجور تغضب اساتذة التعاقد

2022-01-28 / 6:41 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تفاجأ عدد من الأساتذة المتعاقدين بجهة مراكش آسفي باقتطاعات سمينة مست راتبهم الشهري لشهر يناير 2022.

وأثارت الاقتطاعات غضب واستنكار شريحة واسعة من الأساتذة المتضررين، الذين اتهموا من خلال تدوينات نشروها بمواقع التواصل الاجتماعي، وزارة التربية الوطنية بـ “السرقة الموصوفة”.

واعتبر عدد منهم في تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الاقتطاعات “لا تستمد إلى أي شرعية ولا سند “.

ودعت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، كافة الأساتذة و الأستاذات إلى المشاركة في أشغال الجموع العامة التي دعت لها المكاتب الإقليمية بالجهة، للرد بشكل حازم على هذه السرقات حتى استرجاع المبالغ المسروقة، وفق تعبيرهم.

وشدد الأساتذة المتعاقدون على استمرار نضالهم بالرغم من التضييقات، مطالبين التنسيقية بتسطير برنامج احتجاي جديد والاستمرار في الاحتاج إلى حين باسترجاع المبالغ التي تم اقتطاعها لأشهر من أجورهم.

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