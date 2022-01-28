موازاة و ذكرى ميلادها …كريستيانو يزين برج خليفة بصور خطيبته جورجينا

نجلاء مزيان : هبة بريس

اختار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الاحتفال بذكرى ميلاد خطيبته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بدولة الإمارات.

و فاجأ النجم البرتغالي حبيبته بهدية مميزة حيث قام بعرض لقطات وصور لها من مسلسلها الجديد “أنا جورجينا”، الذى سوف يعرض قريبا على إحدى المنصات الشهيرة، على مبنى برج خليفة فى دبى.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستقرام” مقطع فيديو معلقا عليه: “مبروك يا حبيبتى”.

و في سياق منفصل فقد كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، تفاصيل عن قصة حياتها قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد، وذلك عبر مسلسل وثائقي.

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