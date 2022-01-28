غلاء الاسعار وتجميد الحوار الإجتماعي ..الكونفدرالية” تعلن عن تنظيم وقفات احتجاجية

2022-01-28 / 6:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.

وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الوضع الراهن بالمغرب يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات،.

وسجلت الكزنفدرالية ان الحكومة،، لم تفعل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة في ظل تداعيات الجائحة.

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تعليق واحد

  1. هل يجهل هؤلاء النقابيون , أنه لا يمكن للدولة تسقيف ثمن المواد التي لا تدعمها ؟؟؟ إسألوا محاميكم…ماحظة بسيطة .: أطلب من النقابيين القيام بمقارنة اثمان المواد والبترول و الأجور في سنوات 80 و الان…أو اطلبوا تلك المعلومات من HCP …لتبرروا طلبكم…

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