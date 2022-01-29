الصورة تعبيرية

يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان وأفورار

2022-01-29 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء، أن حركة السير ستعرف بين 31 يناير الجاري و5 فبراير المقبل انقطاعا مؤقتا لحركة السير بالمقطع الرابط بين “بين الويدان” و”أفورار” على مستوى الطريق الوطنية رقم 25.

وأوضح بلاغ للوزارة أن “حركة السير ستعرف على مدى الأسبوع الممتد من يوم الاثنين 31 يناير 2022 على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم السبت 5 فبراير 2022 على نفس الساعة، انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين بين الويدان وأفورار من الطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم (على مستوى جماعة افورار) وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي”.

وأضاف أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين بين الويدان وواويزغت، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت.

وأشارت الوزارة إلى أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع يوم السبت 5 فبراير 2022 على الساعة العاشرة صباحا، راجية من مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة انها ستبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية إياهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية : www.equipement.gov.ma وتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي : 05.37.71.17.17.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-01-29 / 7:00 صباحًا
Photo of مصنع اللقاحات… السنوات القادمة ستصبح المملكة فاعلا أساسيا على الساحة الدولية

مصنع اللقاحات… السنوات القادمة ستصبح المملكة فاعلا أساسيا على…

2022-01-28 / 11:32 مساءً
Photo of الاتحاد الافريقي: المغرب يأكد دعمه للمركز الافريقي لمكافحة الأمراض

الاتحاد الافريقي: المغرب يأكد دعمه للمركز الافريقي لمكافحة الأمراض

2022-01-28 / 10:49 مساءً
Photo of طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

طنجة..السيطرة على حريق مهول اندلع بغابة مديونة

2022-01-28 / 10:18 مساءً
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال

الملك يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد اللطيف هلال

2022-01-28 / 9:53 مساءً
Photo of الموت يخطف رئيسة إتحاد كاتبات المغرب

الموت يخطف رئيسة إتحاد كاتبات المغرب

2022-01-28 / 9:38 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يواصل لقاءاته التواصلية

مجلس جهة الشرق يواصل لقاءاته التواصلية

2022-01-28 / 9:17 مساءً
Photo of انتشار ظاهرة الباعة الجائلين تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

انتشار ظاهرة الباعة الجائلين تجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

2022-01-28 / 8:49 مساءً
Photo of عائلات متطرفين مغاربة تجدد المطالبة بإجلائهم

عائلات متطرفين مغاربة تجدد المطالبة بإجلائهم

2022-01-28 / 7:34 مساءً
Photo of واشنطن تُعلن إرسال أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح كورونا إلى المغرب

واشنطن تُعلن إرسال أكثر من مليون ونصف جرعة لقاح…

2022-01-28 / 7:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق