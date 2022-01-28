أزمور.. إيقاف شخصين متورطين في إعداد ورشة لتقطير وترويج “الماحيا”

هبة بريس - ازمور

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أزمور، صباح اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في إعداد ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الأول وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج 20 لترا من مسكر ماء الحياة بمدينة أزمور، قبل أن يتم توقيف شريكه ويسفر إجراء التفتيش المنجز بداخل ورشة يديرانها بمنطقة قروية بضواحي المدينة عن حجز 200 لتر إضافية من هذه المادة المسكرة، فضلا عن معدات وأواني وقنينات غاز وكذا عشرة أطنان و600 لتر من المواد الأولية المخمرة المستعملة في تقطير هذه المادة المسكرة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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