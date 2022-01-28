مسحة سلبية لجميع لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة المغرب
هبة بريس - وكالات
أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب بعد غد الاحد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.
وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب “أحمدو أهيدوجو”، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي.
ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.
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17 تعليقات
أتمنى للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الانتصار لأنهم في الأواني الأخيرة كان لعبهم جيد جداً يتطلب بعض التركيز فقط… بالتوفيق ان شاءالله…
انشاء الله ستكون الاهداف 3#1 بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي حتى يمكنه الوصول إلى النصف نهائي دوري لكأس إفريقيا بإذن الله…
نخاف ان يضعف المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره المصري الشقيق مما يؤدي به الى الانهزام….
نتمنى ان يساعده الحظ لمنتخبنا… لأن منتخب مصر فهو فريق قوي له مؤهلات تساعده على الفوز ….يجبنم فريقنا الحيطة والحذر من منتخب مصر هههههههههههه.
يجب وضع تشكيلة جديدة للمنتخب كما يجب لعب طاكتيكي وعقلاني حتى يتمكن من الفوز….
كل ما يهمنا في هذه المقابلة التي ستجرى يوم الاحد باذن الله ان نتصادف مع حكام بالمصداقية والشفافية وروح رياضية….
نتمنى بعض التركيز فقط؛ لمواجهة فريق المنتخب المصري الشقيق وتكون خطة طاكتيكية من أجل الربح…..
حتي منتخبنا مستعد لمواجهة فريق المنتخب المصري باذن الله تعالى…الفوز ثم الفوز باللقب لكأس إفريقيا…
نتمنى أن يكون اللعب مثل المقابلة التي أجريت يوم الثلاثاء .كان لعب في المستوى المطلوب حيث كان لعبهم جيد جدا…ونتمنى ذالك يوم الأحد….
يجب على المدرب أن يقوم بتغير التشكيلية وطريقة اللعب…من أجل الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله…
في المقابلة الماضية المنتخب الوطني المغربي ضاعت منهم فرص كثرة من الاهداف ولكن نتمني ان يأخذ الدرس منه ..وباذن الله سنفوز وننتصر على المنتخب المصري.
كونوا أسود بمعنى الكلمة وجنود مجندين..وقتال على الكرة المغربية ورفع راية المغرب بفوزكم انشاء الله…
نريدكم باذن الله حاملين كأس إفريقيا للأمم..وهذا ليس مستحيل بجهدكم وقتالكم وطاقاتكم تستطيعون الفوز باللقب باذن الله…
سيكون لقاء مثير جدا المقابلة أيضا صعبة للغاية..ونتمنى ألا نضعف أمام المنتخب المصري الشقيق ونواجهه مواجهة قوية حتى نحقق احلامنا بالفوز واللقب بكأس إفريقيا للأمم باذن الله….
الأسود في انتظار المواجهة بكل روح رياضية حاضرة بقوة إنشاء آلله..وستكون المقابلة حاسمة أمام المنتخب المصري …ولن يضعف المنتخب الوطني المغربي… بإذن الله الانتصار..
المنتخب الوطني المغربي انه مستعد وجاهز بكل قواه الرياضية….ولكن يجب عليه تغير التشكيلية وتكون خطة طاكتيكية من أجل الفوز باللقب لكأس إفريقيا بإذن الله..
السلام