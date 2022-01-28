مسحة سلبية لجميع لاعبي المنتخب المصري قبل مواجهة المغرب

2022-01-28 / 3:10 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء المغرب بعد غد الاحد عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إدارة تحكيم مباراة مصر ضد المغرب، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب “أحمدو أهيدوجو”، لطاقم تحكيم سنغالي بقيادة ماجيتي نداي.

ويعاون الحكم السنغالي ماجيتي نداي كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

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