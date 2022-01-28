الانفصالية حيدر تثير رعب الركاب بالمطار و السلطات تتدخل لتطبيق القانون

2022-01-28 / 3:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل المدعوة أميناتو حيدر تصرفاتها الغريبة بعد أن تحدت الجميع بالرغم من إصابتها بفيروس كورونا سلالة أوميكرون السريع الانتشار و حاولت الدخول لمطار العيون و الصعود للطائرة المتجهة نحو الدار البيضاء.

و لم تراع المدعوة حيدر و المعروفة بنزعتها الانفصالية و أفكارها المتطرفة سلامة باقي مرتفقي مطار العيون من ركاب و موظفين و أعوان، حيث أصرت على ولوج المطار و بعده الطائرة بالرغم من علمها المسبق بإيجابية تحليل الكشف عن كورونا التي أجرتها بحر هذا الأسبوع.

و لحسن الحظ، تفطن مسؤولو الخطوط الجوية المغربية للأمر و تم إخطار السلطات الصحية التي تأكدت من المعطيات المقدمة و كذلك الأمنية التي تدخلت لتوقيف المدعوة اميناتو حيدر من السفر حفاظا على سلامة الجميع.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول من خلالها الانفصالية المدعوة حيدر استغلال مثل هاته الأمور لتسلط عليها الأنظار غير عابئة بخطورة أفعالها التي تسبب الضرر للغير، حيث تدعي أنها مناضلة حقوقية لكنها في الأصل لا تراعي حقوق الغير ولا سلامتهم حين يتعلق الأمر برغبتها في خلق “البوز الخاوي”.

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