بواد زم.. الأمن يوقف شخصين ضمن عصابة “قطاع الطرق” بالبيضاء

2022-01-28 / 2:59 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة واد زم بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 28 يناير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، وذلك للاشتباه في كونهما من المتورطين الرئيسين في قضية اعتراض مسار الناقلات والسيارات في الشارع العام بغرض السرقة بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما على متن حافلة للنقل العمومي فور وصولهما لمدينة واد زم، خلال محاولتهما الفرار من مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد ارتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة متورطة في السرقة بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

ويأتي توقيف المشتبه بهما في أعقاب عملية أمنية واسعة كانت قد أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص آخرين، يشتبه في مساهمتهم ومشاركتهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين تم تقديمهم صباح اليوم أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكوين شبكة إجرامية والسرقة بالعنف.
وسوف يتم إيداع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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