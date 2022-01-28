الوزير محمد صديقي يتفقد مشاريع بنيوية للفلاحة بإقليم اشتوكة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ” محمدصديقي”، يوم أمس الخميس 27 يناير الجاري ، بزيارة تفقدية ميدانية لإقليم شتوكة آيت باها بجهة سوس- ماسة. مرفوقا بوالي الجهة سوس-ماسة ورئيس الغرفة الفلاحية لسوس-ماسة ” يوسف جبهة ” ورئيس المجلس الجهوي والاقليمي ورؤساء مصالح خارجية للوزارة ومنتخبين ، للاطلاع على مشاريع بنوية للقطاع بالاقليم.

– الاطلاع على تجارب تكيف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية

على مستوى المركز التقني والإرشاد الفلاحي للجماعة الترابية آيت عميرة، اطلع الوزير على برنامج التجارب لتكييف أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية. يتعلق الأمر بتطوير ثمانية أصناف للصبار مقاومة للحشرة القرمزية على مساحة 3 هكتار تم غرسها في يوليوز 2019 ومجهزة بنظام الري بالتنقيط.

كما اطلع كذلك على التعديلات التي تم إنجازها على مستوى المركز، لا سيما المباني الإدارية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس- ماسة، والتي من شأنها تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتحسين ظروف عمل المستخدمين.

– مشروع للتجميع حول محطة لتعبئة البواكر

على مستوى دوار تين منصور التابع للجماعة القروية انشادن ، اطلع الوزير على مدى تقدم محطة تعبئة البواكر للتعاونية الفلاحية “COMAPRIM”. وتندرج هذه المحطة لتعبئة البواكر في إطار مشاريع التجميع، حيث ستمكن المجمّٙعين من الاستفادة من تأطير تقني جيد، وتثمين أفضل لإنتاج المجمّٙعين، وتحسين الربح، واستقرار الدخل، فضلاً عن الولوج إلى الأسواق الأكثر صرامة والمربحة.

على مساحة 8400 متر مربع وبطاقة معالجة تصل إلى 50.000 طن، سيستفيد من هذه المحطة التي كلفت استثمار يزيد عن 52 مليون درهم، 50 مجمعا على مساحة مجمعة تصل إلى500 هكتار. كما ستمكن من خلق 49 فرصة عمل قارة و400 فرصة عمل موسمية. وستمكن من توليد رقم معاملات يفوق 694 مليون درهم.

– مشروع عصرنة محطة الضخ SP5

همت الزيارة على مستوى دوار تن آيت إبراهيم، التابع للجماعة القروية آيت عميرة، مشروع عصرنة محطة الضخ SP5 التي تندرج في إطار البرنامج الجهوي للاقتصاد في مياه الري.

بتكلفة 58 مليون درهم، تغطي المحطة مساحة تبلغ 7750 هكتارا لفائدة 2000 فلاح. ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المياه ونجاعة الري وتحسين الأداء الطاقي للمحطة.

وقد مكنت عصرنة معدات المحطة من تكييف المعدات الهيدروليكية والكهروميكانيكية والكهربائية، على المستويات المعيارية والتكنولوجية والسلامة، من أجل تلبية متطلبات مياه الري للمدارات السقوية وتحسين استمرارية خدمة الماء.

– مجمع تعاوني للحليب

على مستوى دوار البويبات، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة المجمع التعاوني للحليب آيت سي سالم. يتكون المجمع من مركز لتجميع الحليب بسعة تصل إلى 45 طنًا في اليوم ويستفيد منه 700 مجمَّع من الجماعات القروية إنشادن وبلفاع. وقد مكن هذا المشروع من خلق 63 فرصة قارة.

– تشييد مركز للتكوين الفلاحي بإنشادن

على مستوى دوار تين القايد، الجماعة القروية إنشادن، قام الوزير بزيارة أشغال تشييد مركز للتكوين الفلاحي. يهدف هذا المشروع إلى إشراك أبناء الفلاحين في التنمية الفلاحية والقروية، وإدماج الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، والتشجيع على إنشاء مشاريع فردية والمساهمة في خلق فرص العمل.

– مشروع تحلية مياه البحر لري مدار اشتوكة

على مستوى الجماعة الترابية إنشادن، اطلع السيد الوزير على مدى تقدم أشغال شبكة الري لمدار شتوكة المبرمجة في إطار مشروع تحلية مياه البحر من أجل سقي مدار شتوكة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب لأكادير الكبرى. كما كانت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر التابعة للمشروع.

بتكلفة إجمالية تبلغ 4.4 مليار درهم، جاء مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة لتظافر الجهود والموارد بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. (ONEE)

سيمكن المشروع من تأمين الري على مساحة 15.000 هكتار في سهل شتوكة عن طريق تحلية مياه البحر بدلاً من المياه الباطنية وستستفيد منه 1500 ضيعة فلاحية.

وستمكن هذه المنشآت في نهاية المطاف من إنتاج 400.000 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، سيتم تقاسمها بالتساوي بين مياه الشرب ومياه الري، حيث ستساهم في الحفاظ على النشاط الفلاحي الذي تتميز به الجهة بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تقدم شبكة الري تصل إلى 90.3٪، فيما تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر يصل إلى 98.5 ٪.

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