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القضاء الفرنسي يرفض شكوى المغرب المتعلقة ب”التشهير”

2022-01-28 / 2:20 مساءً
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هبة بريس

رفض القضاء الفرنسي، النظر في الشكوى التي تقدم بها المغرب بخصوص دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

ونقلت وكالة فرانس برس أن النيابة العامة الفرنسية، دافعت عن الرفض الأوتوماتيكي للدعاوى التي تقدم بها ضد وسائل الإعلام المذكورة.

واعتمدت النيابة في تبرير مطالبها بعدم امتلاك الدول الصفة لرفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي.

وفي هذا الصدد، قال محامي المغرب، أوليفيه باراتيلي، “لم تثبت لحد الآن منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية “أمنستي” أي أدلة عن ادعاءاتهما، حيث لم تقدما أية وثائق، أو شهادات، أو خبرة علمية، أو أدلة ملموسة من هذا القبيل إلى حدود الساعة لتأكيد أكاذيبها واتهاماتها الباطلة بأن المغرب استخدم برنامج التجسس “بيغاسوس”.

واعتبر المحامي في تصريح لوسائل الإعلام، أنه تم توظيف مناورات إجرائية، وادعاء ثغرات مزعومة لعدم قبول الدعوى”، مشددا على أن “المغرب من حقه الدفاع عن أجهزته الأمنية و الاستخباراتية ومسؤوليه”.

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