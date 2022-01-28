قيس سعيد

الرئيس التونسي: نعمل على تطهير البلاد من ناهبي مقدراتها

2022-01-28 / 1:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، أن العمل جار لتطهير البلاد من ناهبي مقدراتها.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، بحسب موقع “موازييك إف إم”.

وقال الرئيس التونسي إن “العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها”.

وتناول الرئيس التونسي في كلمته، مسألة احتكار المواد الأساسية، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وأكد كذلك أن القضاء مسؤولية ثقيلة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.
وأضاف أن الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

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