عم جورجينا يهاجمها: “امرأة شريرة ونسيتنا بعد ارتباطها بكريستيانو”

هبة بريس - وكالات

تعرضت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز، زوجة لاعب كرة القدم الشهير، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لهجوم أحد أفراد عائلتها، وذلك لتغير نمط حياتها بعد الزواج وابتعادها عن العائلة.

وقال جيسوس، عم جورجينا، في تصريحات لصحيفة ذا صن، إن عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا، التي تنتظر حاليًا توأمين مع زوجها كريستيانو، قد نسيت العائلة القديمة بعد انتقالها للعيش مع صديقها الثري.

وأضاف جيسوس أنه اعتنى بجورجينيا في سن الرابعة، عندما تم وضع والدها خلف القضبان في قضية تهريب مخدرات بقيمة 100000 دولار، وتابع: “قد تشعر بالخجل منا، وتعتبر أنها أفضل منا، لأننا لا نعيش برفاهيتها، لم أطلب منها أبدًا أي شيء، منذ أن اكتشفت أنها تواعد رونالدو”.

وأشار عم جورجينا إلى أنه كان يعولها وأختها، حتى بلغت سن المراهقة، بقوله: “كنت مسؤولًا عن إعالة جورجينا وأختها، وشراء الملابس لهما، ودفع تكاليف الكهرباء والمياه”.

وفي وقت سابق، كتب جيسوس تعليقًا على صورة لكريستيانو على فيسبوك، عبارة : “لديك أكثر امرأة شريرة بجانبك”.

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