أكادير : تآكل البنيات التحتية للكهرباء يهدد المواطنين

2022-01-28 / 1:03 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعاني البنيات التحتية للمكتب الوطني للكهرباء باكادير، من تقادم وتأكل التجهيزات الى جانب ما تتعرض له الاليات من تخريب والسرقة، وهو ما انعكس سلبا على المردودية بسبب الانقطاعات وعملية الاتلاف .

وتنتشر بمدينة أكادير، العديد من الأعمدة الكهربائية المتهالكة، وهو ما يهدد المواطنين باخطار التعرض الحوادث بفعل التيار الكهربائي.

بحي السلام بحسب ” الصورة” يتواجد عمود كهربائي وسط تجمع سكاتي، لم يتم إصلاحه من طرف الجهات المختصة، رغم شكايات وجهت للمجلس البلدي ومصالح المكتب الوطني للكهرباء، ويرجح أن الاشكال يكمن في تخصصات كل طرف على حدى في الملف، مما يتطلب عقد اجتماع لتقييم حالة البنيات التحتية للكهرباء، علما ان المجلس الحالي قد شرع مؤخرا في استبدال الأعمدة والمصابيح بعدد من احياء المدينة .

مصدر مسؤول أكد للجريدة ، أن المكتب الوطني للكهرباء، بات ينفق الملايير، من أجل توفير الطاقة للمواطنين، رغم أن ظاهرة سرقة تجهيزاته باتت في تنامي، كما عدد من المخالفين باتوا يختلسون الطاقة الكهربائية، الأمر الذي ترتب عنه استنزاف هذه المادة واتلاف شبكتها والأجهزة المرتبطة بها، إلى جانب تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، ناهيك عن إرتفاع مخاطر الصعقات الكهربائية التي يتعرض لها الكثيرين ممن حاولوا ترويض وتطويع هذا الوحش القاتل.

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