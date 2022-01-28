لشكر: “يشهد الله أني لم أرغب مطلقا في ولاية ثالثة”

هبة بريس من بوزنيقة

شكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنتهية ولايته، ادريس لشكر، قياديي ومناضلي الحزب الذي دعوه إلى الترشح لقيادة “الوردة” لولاية جديدة.

وقال لشكر في كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني المنعقد يومه الجمعة ببوزنيقة: “يشهد الله على صدق نواياي، وعلى أنني لم أرغب مطلقا في ولاية ثالثة على رأس حزب عريق” مشيرا الى أنه أعلن بوضوع بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة عدم نيته الترشح لقيادة الحزب لولاية جديدة.

وأضاف لشكر مخاطبا الاتحاديين “بالنسبة لي، الاتحاد الاشتراكي هو المعنى والذات والأفق الوحيد، عشت العمر كله داخله ولم أندم يوما على الانخراط به”.

وشدد لشكر على أن التفكير في تعديل القانون الأساسي للحزب كان غايته السماح بترشح مسؤولين بالحزب قضوا ولايتين متتاليتين، لولاية جديدة، وذلك بهدف الاستفادة من كفاءاتهم وخبرتهم السياسية، وليس لغاية استفادته “شخصيا” من قيادة الحزب لولاية جديدة.

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