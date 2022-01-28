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لمدة أسبوع.. الحكومة الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة

2022-01-28 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أصدرت الحكومة الجزائرية قرارا بتمديد تعليق الدراسة لمدة أسبوع إضافي، تبدأ من الأحد 30 يناير، وحتى السبت 5 فبراير المقبل.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول الجزائري، (رئاسة الوزراء الجزائرية) نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد قرر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن “تمديد تعليق الدراسة لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 يناير 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فبراير 2022”.

وأوضح البيان أن قرار التمديد يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون، واستنادا إلى أن مشاورات اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تطور وباء كورونا والتي أكدت أن البلاد تشهد انتشارا سريعا للفيروس ومتحوراته.

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