انطلاق أشغال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي

2022-01-28 / 11:51 صباحًا
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هبة بريس من بوزنيقة

انطلقت صباح يومه الجمعة، بمدينة بوزنيقة، أشغال المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وبصيغة حضورية وعن بعد، تنعقد أشغال المؤتمر الذي سيستمر لأيام 28 و29 و 30 يناير الجاري.

و سيشهد المؤتمر 3 محطات تنظيمية أساسية، أولها انتخاب الكاتب الأول، وثانيها انتخاب المجلس الوطني، ثم انتخاب الكتابات الجهوية.

هذا وخصص الحزب، 12 منصة جهوية، وثلاث منصات بأوربا، بالإضافة الى منصة مركزية بمدينة بوزنيقة.

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