وفاة الفنان عبد القادر البدوي

2022-01-28 / 10:18 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية، لطيفة أحرار، صباح يومه الجمعة، وفاة الفنان المقتدر و المثقف عبد القادر البدوي.

و نشرت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صورة الفقيد معلقة عليه: “فاجعة أخرى.. الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعلامها، رحم الله المبدع الكبير عبد القادر البدوي”.

و يعد الفنان الراحل أحد رواد المسرح المغربي، حيث عمل على تجديده وإغنائه على مدار 50 سنة من العمل الفني عبر مجموعة من الأعمال التلفزية والمسرحية.

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