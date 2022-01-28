بلغت 3.7 درجات.. الجزائريون يستيقظون على هزة أرضية

هبة بريس - وكالات

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في الجزائر، عن حدوث هزة أرضية شعر بها بعض سكان البلاد صباح اليوم الجمعة.

وحسب صحيفة “النهار”، قال المركز إن الهزة الأرضية وقعت صباح اليوم في الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن شدة الهزة بلغت 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن مركز الهزة كان على بعد 24 كم شمال غرب بلدية بني سليمان، بولاية المدية التي تقع في وسط البلاد، ما أدى لشعور السكان بها.

فيما لا توجد معلومات عن ضحايا وخسائر مادية حتى الآن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0