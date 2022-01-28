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مغاربة العالم يستقبلون خبر فتح الحدود بفرحة ممزوجة بالترقب

2022-01-28 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ساعة متأخرة من مساء أمس ، خرج بلاغ للحكومة أكدت من خلاله أنها قررت فتح الحدود في وجه مغاربة العالم و المسافرين و استئناف الرحلات الجوية بداية من السابع من شهر فبراير القادم.

و استفاقت الجالية المغربية على خبر فتح الحدود باعتبار الفوارق الزمنية بين بلد النشأة و بلدان الإقامة خاصة أن البلاغ الحكومي صدر في حدود منتصف الليل بدقائق.

هذا الخبر الذي كان جميع المغاربة ينتظرونه بفارغ الصبر حتى يتسنى للراغبين في السفر العودة لوطنهم أو مغادرته لغرض ما، استقبله أفراد الجالية في معظم دول العالم بفرحة كبيرة و سعادة غامرة و هو ما جسدته التعاليق و التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن و بالرغم من السعادة التي قوبل بها قرار إعادة فتح الحدود المغربية، غير أن الترقب ما يزال يسيطر على هاجس الجالية المغربية في انتظار إعلان اللجنة التقنية على الشروط و الإجراءات التي سيتم العمل بها لولوج تراب المملكة.

و يتوقع بداية من السابع من فبراير عودة عدد كبير من مغاربة العالم لحضن الوطن و دفء الأهل بعد مدة طويلة من الغياب بسبب ظروف كورونا التي أجبرت المغرب على غلق حدوده أكثر من مرة.

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تعليق واحد

  1. قرارت لا عقلانية انا اب ديالي في 10/01/22يعني مزال ماكمل شهر وبسبب هد سد حال مقدرتش نشوف وهو مريض ولا وهو ميت واناوحد من بززززااافف الحمد الله

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