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السويد توصي بإعطاء لقاح كورونا للأطفال المعرضين للخطر فقط

2022-01-28 / 9:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت هيئة الصحة السويدية، اليوم الجمعة، إنها لن توصي بلقاح فيروس كورونا، لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأوصت السويد، التي اختارت مرة أخرى سياسة فيروس كورونا مختلفة عن معظم دول أوروبا، بإعطاء لقاح كورونا فقط للأطفال المعرضين للخطر.

وقالت بريتا بيوركلوند من وكالة الصحة العامة، إن “اللقاحات آمنة، وهناك لقاحات جيدة جدا، لكننا نركز الآن على الفوائد الطبية للقاح لكل طفل، ولا نرى أن الفوائد كبيرة بما يكفي لكي نوصي بها لجميع الأطفال”.

وقالت السلطات إنه يمكن إعادة تقييم القرار إذا تغير الوضع الصحي.

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