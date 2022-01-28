تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الجمعة.. قطرات مطرية وأجواء باردة بهذه المناطق

2022-01-28 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بمناطق الأطلس، والريف، وشرق البلاد والجنوب الشرقي.

وسيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، مع نزول أمطار وزخات مطرية بكل من الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد.

ومن المرتقب أيضا تساقط قطرات مطرية ضعيفة أو أمطار ضعيفة بشرق البلاد وما تبقى من مناطق الأطلس، وغرب الواجهة المتوسطية ومحليا بالمناطق الممتدة غرب الأطلس.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الجنوبية، وتناثر حبات من الغبار بالجنوب الشرقي للبلاد وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما في بعض الأحيان فوق منطقة طنجة، والأطلسين الكبير والصغير، وأقصى الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 1 و6 درجات بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية والريف، وما بين 5 و11 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و17 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 8 و14 درجة بباقي جهات المملكة.

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