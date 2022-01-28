خبير : الوحدة الصناعية الجديدة ببنسليمان ستجعل المملكة مركزا عالميا لتصنيع اللقاحات

هبة بريس

قال نائب المدير العام لشركة “سامسونغ بيولوجيكس” والخبير في مجال البيولوجيا الصناعية، سمير مشور، إن مشروع وحدة تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل اطلاق أشغال إنجازها، اليوم الخميس ببنسليمان، سيجعل المملكة مركزا قاريا وعالميا لتصنيع اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية.

وأوضح السيد مشور، في تصريح للصحافة على هامش حفل إطلاق هذا الورش الهام، أن هذه الوحدة الصناعية الجديدة ستكون من بين أكبر الوحدات على الصعيد العالمي في مجال تعبئة اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية وتصنيعها، مضيفا أنها ستمكن المملكة من تصنيع 900 مليون وحدة من اللقاح خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما بين مليارين وثلاثة ملايير جرعة من اللقاح والمنتجات البيوتيكنولوجية.

وأكد أن هذا المشروع سيمكن المملكة من تحقيق الاستقلالية في مجال تصنيع اللقاحات ويمنحها القدرة على إجراء البحوث في مجال اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية وتطويرها.

وبعد أن أبرز أن هذا المشروع يكتسي بعدا عالميا، أشار الخبير إلى أن هذا المشروع سيمكن المملكة من تحقيق سيادة لقاحية وصحية شاملة تجعل منها قوة صناعية في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك.

يشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس في 5 يوليوز 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، والتي تندرج في إطار إرادة جلالة الملك تمكين المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة لتصنيع اللقاحات.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى رئيسية بالمملكة لتعزيز اكتفائها الذاتي، بما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيدين القاري والعالمي في مجال صناعة “التعبئة والتغليف”.

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