ثلاث سنوات سجنا لطالب جامعي بتهمة الابتزاز الجنسي بسطات

2022-01-27 / 10:52 مساءً
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هبة بريس ـ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها، أن المحكمة الابتدائية بسطات، قضت اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات في حق طالب جامعي بسطات ينحدر من مدينة وادي زم بتهمة الابتزاز الجنسي المقرون بالنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات لأصحاب أشخاص مفترضين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ذات المصادر، أن اعتقال الموقوف جاء بناء على شكاية تقدم بها شخص ينحدر من دولة خليجية يروي فيها قصة تعرضه للابتزاز الجنسي من قبل أشخاص بعد أن أوقعوه بايعاز من فتاتين في مشاهد إباحية.

المحققون ومن أجل توسيع دائرة البحث والتقصي، قاموا بتفتيش دقيق لإحدى الشقق السكنية بمدينة سطات، أسفر عن توقيف المشتبه فيه رفقة آخرين تبين لاحقا أنهم طلبة ينحدرون من مدينة وادي زم من بينهم فتاتين، مع حجز بعض الوسائل التي قد تفيد في مجريات التحقيق، وبعد تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، تم تسريح أربعة منهم ومتابعتهم في حالة سراح، فيما تم الاحتفاظ بالخامس الذي تم ايداعه السجن واصدار حكم في حقه بثلاث سنوات نافذة.

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