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عاجل : الحكومة تقرر إعادة فتح المجال الجوي

2022-01-27 / 10:45 مساءً
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هبةبريس ـ الرباط

قررت الحكومة  إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب.

 وذكر بلاغ للحكومة، اليوم الخميس، أنه لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

 وإذ تجدد الحكومة ، يضيف البلاغ ، دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة التقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية في هذا الشأن، فإنها تدعو للإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، كسلوك يجسد “التضامن الوطني” في مواجهة هذه الجائحة.

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‫25 تعليقات

  4. لماذا هذآ التناقد والبروطوكول …المغرب سيمدد الطوارئ… والآن تقومون بإعادة فتح الحدود الجوية أليس هناك تلاعب بنفسيتنا لاحولة إلا بالله العلي العظيم…لم نعد نفهم شيئاً من هذه التلاعبات!!!!

  5. الآن ما مشكلة الحجر الصحي عندما نصل الى المغرب …هل سيفرض علينا الحجر الصحي وكم من يوم ؟؟؟ وهل الجرعة التالثة مفروضة علينا في المطار …هناك عدة أسئلة تروج في دهاننا …فمن الأحسن لن نعود ونبقى في الغربة هههههههههههه.

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