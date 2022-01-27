العثور على 4 جثث لمهاجرين قبالة فلوريدا

2022-01-27 / 10:00 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن خفر السواحل الأمريكي يوم الخميس العثور على 4 جثث أخرى خلال بحثه عن عشرات المهاجرين المفقودين قبالة سواحل فلوريدا.

وأكد خفر السواحل أنه سيوقف البحث النشط عن ناجين عند غروب الشمس إذا لم يتلق أي معلومات جديدة.

وعثرت السلطات الآن على 5 جثث، ما يترك 34 مفقودا.

وأكدت السلطات على صعوبة العثور على ناجين في المياه المضطربة لتيار خليج المكسيك، حيث عثر على ناج واحد متشبثا بهيكل الزورق المقلوب الثلاثاء.

وقال الناجي الوحيد إن الزورق انقلب مساء السبت بعد أن انطلق وعلى متنه 39 شخصا مبحرا نحو فلوريدا من جزيرة بيميني في جزر الباهاما.

وصرحت كابتن خفر السواحل جوآن بورديان في مؤتمر صحفي “لا نعتقد أنه من المحتمل أن يكون أي شخص آخر قد نجا”.

جدير بالذكر أن عملية البحث بدأت الثلاثاء بعد العثور على الناجي الوحيد من الحادث على بعد 64 كيلومترا قبالة فورت بيرس في فلوريدا.

وأفادت السلطات بأن الزورق الغارق كان على بعد 100 كيلومترا شمال الساحل عندما انقلب، ولم يكن أحد يرتدي سترة النجاة على متنه، وفقا لما قاله الناجي.

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