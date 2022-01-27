الداخلية الإسبانية تمدد إغلاق ثغري مليلية وسبتة المحتلين

هبة بريس ـ الرباط

قررت وزارة الداخلية الإسبانية، تمديد إغلاق معبري سبتة ومليلية المحتلين، إلى غاية نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد سلسلة تمديدات منذ انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الداخلية الإسبانية منشورا في الجريدة الرسمية للبلاد، يعلن من خلاله تمديد إغلاق الحدود البرية للثغرين المحتلين مع المغرب حتى نهاية فبراير القادم.

وكان المغرب سباقا لإغلاق معابره الحدودية مع سبتة ومليلية، وذلك منذ 13 مارس 2020، منذ بدء انتشار فيروس كورونا عبر العالم، وفتحها بشكل مؤقت للسماح للمواطنين الإسبان والأجانب العالقين بالعودة إلى بلدانهم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0