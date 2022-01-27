إبراهيمي: المغرب يدخل مرحلة صعبة في مواجهة أوميكرون
قال البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، اليوم الخميس، إن المغرب يدخل مرحلة صعبة في مواجهة أوميكرون، على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح إبراهيمي في تدوينة له أنه وبوصولنا لذروة عدد الإصابات واستقرار نسبة التحاليل الإيجابية، سنشهد ارتفاع عدد المرضى الذين سيدخلون المستشفيات وأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات.
ونبه إبراهيمي إلى أن الأطر الصحية تعيش هذه الأيام تحت ضغط رهيب لإنقاذ أرواح المئات من المغاربة، رغم الإنهاك والتعب ومرض الكثير منهم.
ودعا عضو اللجنة العلمية إلى حماية الفئات الهشة التي تتوافد بكثرة على المستشفيات، مبرزا أن الأرقام في هذا الصدد تفيد بأنه في كل خمس وفيات بالكوفيد اليوم، أربعة منهم لم يحترموا البروتوكول التلقيحي، والمسطر في جرعتين وجرعة معززة بعد أربعة أشهر، أما الشخص الوحيد الملقح المتوفى فيكون سنه فوق 65 سنة وبثلاث أمراض مزمنة متزامنة.
وشدد إبراهيمي على ضرورة التعاون والتحلي بالمسؤولية في مقاربة جماعية لإبطاء معدل الدخول إلى المستشفيات، ووحدات العناية المركزة بشكل مستدام.
30 تعليقات
كما قال الدكتور الفئة العمرية الاكثر تعرض للإصابة هي الفئة مابين 40 الى 60 ولكن لازم كلشي خاص ادير التلقيح
يجب تلقيح كل المواطنين لفتح الحدود البرية والبحرين والجوية الانتعاش الحركة التجارية
كل مايهم ان تعود الحياة كما كانتق
رحم الله الموتى وأعلن الباقون
د درب ربي
ان شاء الله سوف تعود الحياة كما كانت في السابق واطلب من الله ان يبعد عنا هذا الوباء يارب
نهاية الوباء ستكون في تلك اللحظة التي نتعلم فيها كمجتمع كيف نتعايش مع الوباء. الأمر بأيدينا إذًا وتلك رسالة إيجابية للغاية”.
كل ما قاله الدكتور صحيح نحن في مركزنا الأكثر وفيات هي الفئة العمرية غير الملقحة او الملقحة بجرعة واحدة بين 40 سنة و 60 ولكن خاصكم تعرفو الإخوان المواطنين راه التلقيح ما كيمنعش من أنك تصاب بالفيروس غير هو غادي يكون عندك السلاح فالجسم ديالك باش تواجهو ولكن بشروط خاصك تكون درتي 2 جرعات ودازت عليهم على الأقل شهر باش كيكون الجسم ديالك كون المضادات.. يجب التسريع من عملية التلقيح اليوم راكم كتشوفو الناس ملقحين و ما وقع ليهم والو يعني جميع الشكوك وهادوك نظريات المؤامرة وداكشي ديال واتساب ما منوش ملي بدات الجائحة كل مرة كيبان زيف هادوك الإدعاءات
أنا بغيتك ياربي و الليلة ليلة الجمعة انت اللي دخل مرحالة صعبة و خطيرة انت و دوك الخبراء اللي معاك فديك اللجنة الهركاوية الااعلمية .الله ياخد فيكم الحق العالم كامل تخلى على التلقيح و الإجراءات الاحترازية و انتوما باقيين مزيرينا .
اللقاح يحمي فقط بنسبة لا تتعدى 40 في المائة كيف ما كان نوعه حسب خبراء كبار في الصحة فيجب اللجوء الى التعقيم والوسائل الاحترازية اكثر من ذي قبل..
ما دور اللجنة ، فقط الراتب الشهري ، اما العلم و العلوم و البحوث المعادلة اللي جاتكم صعيبة اللقاح سبب تفشي الوباء و زيادة الوفيات و الله يرحم الوالدين بلا داك إشهار ديال تشجيع الشباب على الانتحار عينا نصبرو