حصة تدريبية جديدة للمنتخب.. عودة فجر وتسعة لاعبين يتدربون داخل الفندق

هبة بريس ـ رياضة

أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم، أسود الأطلس، اليوم الخميس، حصة تدريبية في ياوندي استعدادا لمباراة ربع نهاية كأس الأمم الإفريقية ضد مصر المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال.

وتميزت هذه الحصة خصوصا بعودة فيصل فجر، بعد تعافيه من الإصابة بكوفيد 19 حيث بدا في صحة جيدة. ومن جهة أخرى أجرى تسعة لاعبين خاضوا مباراة ثمن النهاية ضد مالاوي حصة تدريبية في قاعة الرياضة داخل الفندق، باستثناء نايف أكرد وياسين بونو.

ويتعلق الأمر بكل من أدم ماسينا وسفيان امرابط وسفيان بوفال وأشرف حكيمي وأيوب الكعبي ويوسف النصيري وغانم سايس وعمران لوزا وسليم أملاح.

وكان المنتخب المغربي قد حجز تذكرة العبور الى دور الربع عقب فوزه يوم الثلاثاء على نظيره المالاوي بهدفين لواحد حيث سيواجه مصر في مباراة الربع التي فازت على الكوت ديفوار عقب الاحتكام الى الضربات الترجيحية (5-4).

وستجري مباراة المنتخب الوطني المغربي، ونظيره المصري، برسم ربع نهائي كأس أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021 ) يوم الأحد المقبل على الساعة الرابعة زوالا على أرضية ملعب “أحمدو أهيدجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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