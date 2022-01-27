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مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين في إطلاق نار بواشنطن

2022-01-27 / 6:45 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

لقيت امرأة مصرعها وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار بواشنطن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

وأوضح قائد شرطة المنطقة الثانية في العاصمة الفيدرالية، دنكان بيدليون، أنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في حوالي الساعة 3:30 صباحا في فندق “دايز إن ويندهام” حيث كانت تقام حفلة.

وقال قائد الشرطة إنه تم نقل بعض المصابين إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف، فيما انتقل أخرون بأنفسهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وسبق للدائرة الأمنية أن تلقت “شكاوى عديدة” بشأن الفندق، وفق قائد الشرطة الذي أكد أن العديد منها يتعلق بالمخدرات.

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